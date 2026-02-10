Netzwerken ist Trumpf

Vergangene Woche fand das traditionelle Treffen der Rheinfelder Vereine im Rathaus statt. Rund ein Drittel der insgesamt 70 Vereine aus den Bereichen Freizeit & Kultur, Sport & Bewegung, Freizeitmöglichkeiten ...

Informations- und Koordinationstreffen der Rheinfelder Vereine

Vergangene Woche fand das traditionelle Treffen der Rheinfelder Vereine im Rathaus statt. Rund ein Drittel der insgesamt 70 Vereine aus den Bereichen Freizeit & Kultur, Sport & Bewegung, Freizeitmöglichkeiten und soziales Engagement folgten der Einladung des Stadtmarketings. Rund 40 Personen vor Ort erlebten einen kurzweiligen und informativen Abend.

Grusswort der Stadtpräsidentin

Stadtpräsidentin Claudia Rohrer eröffnete den Anlass und wies auf die Bedeutung der Vereine für die Identität der Stadt hin und dankte für das grosse Engagement. Das jährliche Treffen dient als allgemeiner Austausch zwischen den Vereinen und der Stadt. Die Anwesenden erhielten Informationen über Veranstaltungen und Themen, wie u.a. das aktuelle Jahresmotto, die Bewirtschaftung des Veranstaltungskalenders, die Präsenz der Stadt in den sozialen Medien und das städtische Vereinsverzeichnis.

Stéphanie Berthoud, Leiterin Stadtbüro/Tourismus, und Nicolás Schmid, Leiter Stadtmarketing, zeigten weitere Möglichkeiten auf, um die Bekanntheit der Vereine zu steigern und gaben Tipps im Umgang zwischen Vereinen und städtischen Abteilungen. Zudem wurden die Mitwirkungsmöglichkeiten für die Vereine wie am diesjährigen Mittelalter- & Fantasyfest oder Angebote für Vereinsmitglieder,- vorstände und -Ausf lüge beleuchtet. Kurzpräsentationen hielten weitere Referenten und Referentinnen zu bevorstehenden Anlässen wie dem kantonalen Familientag, dem eidgenössischen Weidlingswettfahren oder zu Themen mit Relevanz für die Vereine wie Vorstellung der polizeilichen Bewilligungsverfahren, Bewerbungsmöglichkeiten oder Kontaktstellen bei Fragen zum Vereinswesen. Stadträtin Susanna Schlittler als Ressortverantwortliche schloss den offiziellen Teil mit einem Dank an die Vereine, welche Grundpfeiler der Stadt sind und lud zu einem Apéro ein. Dieser rundete den Anlass ab, bei welchem der Austausch und das Netzwerken im Vordergrund standen. (mgt)