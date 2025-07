Nett, aber nicht zu nett

Das Nationale Paarwettfahren von morgen und übermorgen in Möhlin wird zeigen, wem ein Jahr später am selben Ort die Favoritenrolle untergejubelt werden kann. Wo steht der einst unschlagbare Gastgeber?

Ronny Wittenwiler

Wenn es originelle Ausreden gibt, dann diese: «Ein bisschen muss ich mich in Schutz nehmen. Ausgerechnet beim Einsetzen der Weidlinge zog ich mir einen Bänderriss zu, weshalb ich mich eher auf Büroarbeit konzentriert habe.» Pascal Sacher lacht, die Schmerzen sind verheilt, und der Präsident des Wasserfahrvereins weiss: Eigentlich war die Frage nach der aktuellen Form auf den ganzen Verein bezogen. Dieser Verein aus Ryburg-Möhlin, der über Jahrzehnte die Wasserfahrszene dominiert hatte, in den letzten Jahren allerdings mehr als bloss ebenbürtige Konkurrenz bekam. Konkurrenz aus Muttenz etwa. Muttenz, das darf man so sagen, gilt auf dem Wasser aktuell als Überf lieger. «Die sind ganz stark aufgestellt», sagt Sacher und tut gut daran, deswegen die nachfolgende Generation in den eigenen Reihen herauszustreichen. «Unsere Junioren und Jungfahrer performen enorm. Wenn sie so weitermachen, wird das für uns wieder sehr vielversprechend.» Ein Gradmesser, um den gesamten WFV Ryburg-Möhlin leistungsmässig verorten zu können, steht nun dieses Wochenende mit dem Nationalen Paarwettfahren vor der eigenen Haustüre an.

Den Kampfgeist wecken

Gedacht auch als organisatorische Generalprobe fürs Eidgenössische Weidlings-Wettfahren in einem Jahr an gleicher Stelle (die NFZ berichtete), werden auch sportlich etwas die Karten auf den Tisch gelegt: Wie kommt der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin mit dem Kurs auf der Heimstrecke zurecht? Noch hat der Wasserfahrverein auch bei den Aktiven beziehungsweise bei den Senioren und Veteranen Wettkämpfer in den eigenen Reihen, die immer wieder vorne mitfahren. Ob das in einem Jahr am Eidgenössischen dann zum Sieg in der Vereinswertung reichen wird, hierzu setzt Sacher ein Fragezeichen. «Ich hoffe, der Kampfgeist im Hinblick auf diesen A nlass wird noch etwas geweckt. Ziel ist es sicher, unter die ersten Drei zu kommen.» Und jetzt am Wochenende, bei der Generalprobe? «Bei den Jungen müssten w ir gew innen», sag t Sacher. Doch auch in der Vereinswertung sei ein Podestplatz das Ziel. Wer ganz nach oben aufs Treppchen will, der muss einmal mehr wohl Muttenz schlagen. Natürlich wollen die Wasserfahrer aus Ryburg-Möhlin am Nationalen Paarwettfahren vom Wochenende nette Gastgeber sein. Auf dem Rhein soll es dann aber wirklich keine Geschenke geben.

Samstag und Sonntag, 5.+6. Juli: Fischessen WFV Ryburg-Möhlin beim Wasserfahrdepot. Festwirtschaft jeweils ab 9 Uhr. An beiden Tagen Nationales Paarwettfahren, Sonntag ab 14 Uhr Ausfahrten mit dem Langschiff.

