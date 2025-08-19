Nest von Asia tischer Hornisse in der Badi entdeckt

In Rheinfelden gibt es seit Wochen viele Sichtungen von Asiatischen Hornissen, die NFZ hat bereits mehrfach darüber berichtet. Jetzt konnte das erste Nest lokalisiert werden. «Es wurde im Strandbad gefunden, auf einem Baum in luftiger Höhe. Merci denen, die es entdeckt und gemeldet haben», sagt Anna Tina Heuss. Sie ist Beraterin beim Imkerverein Bezirk Rheinfelden. Die Asiatischen Hornissen, die sich in Rheinfelden rasant ausbreiten, stellen eine Gefahr für die einheimischen Bienen dar. Sie vernichten pro Volk rund 10 Kilogramm Biomasse. Das nun entdeckte Nest soll gemäss Heuss heute Dienstag entfernt werden, die Tiere sind bereits letzte Woche von einem Schädlingsbekämpfer eliminiert worden. «Es ist bestimmt nicht das letzte Nest.»

Die Imkerinnen und Imker bekommen in ihrem Kampf gegen die Eindringlinge Hilfe von Freiwilligen. Fast 40 Personen haben in den letzten Wochen in ganz Rheinfelden sogenannte Docht-Gläser aufgestellt und helfen so mit, die Flugrouten der Asiatischen Hornissen zu bestimmen. Je mehr dokumentierte Beobachtungen es gibt, desto schneller können die Nester geortet und zerstört werden. «Am Mittwoch schulen wir Interessierte zusammen mit dem Imkerverein Bezirk Rheinfelden, wie sie Hornissen markieren können», so Heuss. «Wir stoppen die Zeit vom Abflug beim Docht-Glas, bis die Hornissen wieder zurück sind. Nach einem Schema berechnet, wissen wir dann, in welcher Distanz das Nest liegen muss.» Sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter hoffen, möglichst schnell alle Nester ausfindig machen zu können. (vzu)