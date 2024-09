Nest der Asiatischen Hornisse erfolgreich zerstört

Grosser Einsatz gegen kleine Stecher: Am Dienstagabend ist am Franz-Josef-Dietschy-Weg in Rheinfelden ein Nest der Asiatischen Hornisse aus einem Baum entfernt und zerstört worden. Wie eine Untersuchung des Nests ergab, konnte auch die Königin erwischt werden. Das ist wichtig, denn sie legt die Eier und sorgt damit für Nachwuchs.

Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art, welche eine Bedrohung für die einheimischen Bienen darstellt. Das Nest ist vor kurzem von Imkerinnen, die ihre Bienenstöcke in der Nähe haben, entdeckt worden.

Am Einsatz beteiligt waren am Dienstag die Feuerwehr Rheinfelden mit ihrer Autodrehleiter, der Schädlingsbekämpfer Gregor Buser aus Ueken, Lisa Burger von der Koordinationsstelle Neobiota des Kantons Aargau sowie Bieneninspektorin Renate Stäuble aus Etzgen. Wie Lisa Burger gegenüber der NFZ erklärte, gibt es in Rheinfelden Sichtungen von weiteren Asiatischen Hornissen im Gebiet westlich des Feldschlösschens. Bereits im vergangenen November sind in Rheinfelden zwei Nester der Asiatischen Hornisse unschädlich gemacht worden. (vzu)