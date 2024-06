Nest dem Hochwasser zum Opfer gefallen

Noch am vergangenen Freitag war Hannes Burger voller Freude, dass sich das Laufenburger Schwanenpaar vereint auf dem Nest mit mindestens fünf Eiern präsentierte.

Schon viele Jahre beobachtet der in Laufenburg wohnhafte Burger das Schwanenpaar am Rheinufer. Hofft und bangt mit den Schwänen. In den vergangenen Jahren haben die frisch geschlüpften Kücken die ersten drei Tage jeweils nicht überlebt. Auch dieses Jahr ist es zum grossen Bedauern von Hannes Burger nicht anders. Das Hochwasser der vergangenen Tage hat das Schwanennest mitgerissen. (sh)