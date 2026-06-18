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«Énergies fossiles» endet

  18.06.2026 Laufenburg
Ansicht Obergeschoss Énergies fossiles 2026. Foto: Studio Stucky/zVg
Ansicht Obergeschoss Énergies fossiles 2026. Foto: Studio Stucky/zVg

Rehmann-Museum lädt am 5. Juli zur Finissage

Nach rund vier Monaten und einer überwältigenden Resonanz schliesst die immersive Ausstellung «Énergies fossiles» im Rehmann-Museum in Laufenburg ihre Tore. Am Sonntag, 5. Juli, lädt das Museum zu einer ...

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