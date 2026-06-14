Nein zu Tempo 30 in Möhlin

Keine Einführung von Tempo 30 in Möhlins Quartierstrassen. In der Referendumsabstimmung spricht sich eine Mehrheit von knapp 54 Prozent dagegen aus.

Mit Resultat am heutigen Abstimmungssonntag kehrt der Souverän den Entscheid der Gemeindeversammlung vom vergangenen November. Relativ deutlich mit 308 Ja- zu 159 Nein-Stimmen genehmigte damals die Versammlung den entsprechenden Kredit in Höhe von 350 000 Franken für die Einführung von Tempo 30 in Möhlins Quartierstrassen. Die Urnen-Abstimmung macht diesen Entscheid nun obsolet: Mit 2105 Nein- zu 1807 Ja-Stimmen ist der Ausgang ein anderer. Knapp 54 Prozent lehnt die Vorlage ab, die Stimmbeteiligung lag bei 58 Prozent

Die neuerliche Abstimmung kam zustande, da Gegner der Vorlage die nötigen Unterschriften für ein Referendum beisammenhatten. Die Unterschriftensammlung für das Referendum angestossen hatte Daniel Leutenegger, Fahrlehrer aus Möhlin. Unterstützung erhielt Leutenegger vom Vorstand des Gewerbevereins Möhlin und Umgebung (GMU). Von den politischen Parteien allerdings sprach sich keine gegen das Vorhaben von Tempo 30 in den Quartierstrassen aus. Selbst die Bürgerlichen wie SVP und FDP empfahlen an der Gemeindeversammlung vom 20. November die Vorlage zur Annahme. Doch mit dem Nein nun an der Urne wird der Entscheid der Gemeindeversammlung also umgestossen – und die Einführung von Tempo 30 in Möhlins Quartierstrassen scheitert damit quasi auf den letzten Metern. (rw)

Ausführliche Berichterstattung am Dienstag in der NFZ.