Für die Bevölkerung im Kaister Ortsteil Ittenthal bringt das neue Jahr eine Änderung bei der Adresse. Die neuen Hausnummern bescheren den Betroffenen einiges an administrativem Aufwand. Für Ärger sorgte auch, dass eine in diesen Tagen aufgebotene Ambulanz Mühe hatte, die angegebene Adresse zu finden.

Susanne Hörth

Im Kaister Ortsteil Ittenthal wurden zu Jahresbeginn neue Hausnummern eingeführt. Bisher dienten die Versicherungsnummern als Adressierung – ein System aus Zeiten, in denen der Postbote noch jeden persönlich kannte. Das schrieb der Gemeinderat bereits im Juni 2024 in der Kaister «Dorfzytig». Da dies zunehmend nicht mehr der Fall ist, entschied die Gemeinde, auf eine zeitgemässe, strassenweise Hausnummerierung umzustellen. Eine Änderung der Strassennamen sei nicht notwendig; diese seien heute im ganzen Gemeindegebiet eindeutig, so der Gemeinderat.

Die Ittenthaler Bevölkerung wurde bereits im August 2025 schriftlich informiert.

Neue Adresse

Unter anderem über die sozialen Medien teilten mehrere Ittenthalerinnen und Ittenthaler im Dezember mit, dass sie ab dem 1. Januar eine neue Adresse haben werden– oft verbunden mit einem «Nein, wir sind nicht umgezogen» oder «Wir wohnen trotzdem weiterhin im gleichen Haus». Gegenüber der NFZ äusserte sich ein Mann verärgert darüber, dass ihm seine um zwei Ziffern verschobene Hausnummer einiges an administrativem Aufwand beschere. Bei jedem Amt, bei jeder Versicherung und so weiter müsse die Adressänderung gemeldet werden.

«Die Gebäudeadressierung dient der Identifikation und dem Auffinden eines Gebäudes. Zudem erleichtert sie Planungsarbeiten und verbessert insbesondere in Notfallsituationen eine zielgerichtete Routenwahl. Am besten bewährt sich die strassenweise Hausnummerierung», erklärt Gemeindeschreiber Manuel Corpataux auf Nachfrage. «Eine Hausnummer hat gegenüber der Versicherungsnummer den Vorteil, dass sie stabil, logisch nachvollziehbar und daher leichter auffindbar ist.» Die neue Hausnummerierung stelle zudem eine Angleichung an die Hausnummerierung im Ortsteil Kaisten dar. Daher sei dieser Schritt vollzogen worden. «Grundsätzlich sind alle bewohnten Liegenschaften betroffen. Ausnahmen ergeben sich bei den Aussenhöfen», bestätigt Manuel Corpataux.

Die neuen Hausnummern wurden allen Liegenschaftsbesitzern zugestellt. «Das Anbringen der neuen Hausnummern ist Sache der Grundeigentümer. Daher ist davon auszugehen, dass noch nicht alle Nummern angebracht wurden. Alle Eigentümer sind schriftlich über die Vorgehensweise informiert worden», sagt der Gemeindeschreiber.

Wenig Verständnis zeigte ein anderer Ittenthaler, als er in diesen Tagen die Ambulanz aufbieten musste. Für diese sei es ein Suchen nach der richtigen Adresse gewesen. Die Blaulichtorganisationen wie auch Google Maps seien seiner Meinung nach nicht über die neuen Hausnummern informiert worden. Hier widerspricht Manuel Corpataux: «Die Blaulichtorganisationen wurden von der Gemeinde informiert, aber im Zuge des Wechsels zu den neuen Hausnummern ist wohl nicht alles gut abgelaufen.» Zu Google Maps fügt er an, dass auf dieser Plattform jede Eigentümerin und jeder Eigentümer die neue Hausnummer selbst eingeben könne. «Grundsätzlich ist dies in der Verantwortung des Einzelnen. Die Gemeinde wird trotzdem die neuen Nummern in Google Maps hinterlegen, wobei sie keinen Einf luss darauf hat, wann diese aktualisiert werden.»