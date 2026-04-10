Änderungen im Vorstand

GV des Verschönerungsvereins Frick

An der GV des Verschönerungsvereins Frick (VVF) von Ende März nahmen 21 Personen teil. Im Mittelpunkt stand der Rückblick auf ein aktives Vereinsjahr 2025, das im Zeichen des 90-jährigen Bestehens stand. Dabei wurde einmal mehr deutlich: Die Verschönerung und die Erhaltung der Attraktivität von Frick liegen dem Verein besonders am Herzen. Mit viel Engagement setzten Vorstand und freiwillige Helfer auch im vergangenen Jahr zahlreiche Projekte um. Ob farbenfroher Blumenschmuck im Dorf, gepflegte Ruhebänkli oder der Ausbau des beliebten Pumptracks – der VVF prägt das Dorf bild sichtbar mit. Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war das 31. Fricker Strassenfest, das einmal mehr viele Besucher anzog. Im Vorstand kommt es zu Veränderungen: Mit Hans Jörg Huber und Christian Scholer traten zwei langjährige Mitglieder zurück, während mit Yag˘ mur Gökduman und Dieter Gasser zwei neue Kräfte gewählt wurden. (mgt)