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Änderungen im Vorstand

  10.04.2026 Frick
Der neue Vorstand (von links): Markus Stihl (Präsident), Dieter Gasser, Christian Frischknecht, Doris Vonlanthen, Brigitte Asti und Mike Massaro. Es fehlen: Yag˘mur Gökduman und Franz Ruder (Vertreter Gemeinderat). Foto: zVg
Der neue Vorstand (von links): Markus Stihl (Präsident), Dieter Gasser, Christian Frischknecht, Doris Vonlanthen, Brigitte Asti und Mike Massaro. Es fehlen: Yag˘mur Gökduman und Franz Ruder (Vertreter Gemeinderat). Foto: zVg

GV des Verschönerungsvereins Frick

An der GV des Verschönerungsvereins Frick (VVF) von Ende März nahmen 21 Personen teil. Im Mittelpunkt stand der Rückblick auf ein aktives Vereinsjahr 2025, das im Zeichen des 90-jährigen Bestehens stand. Dabei wurde einmal mehr ...

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