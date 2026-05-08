Änderung im Vorstand

Die Laubbärggugger Wil trafen sich kürzlich zur Generalversammlung in Schwaderloch ein. Es gab einige Austritte aber auch neue Mitglieder konnten gewonnen werden. Martina Ipser und Patrick Moser erhielten nach 15 Jahren die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Zudem war bei der ...

Die Laubbärggugger Wil trafen sich kürzlich zur Generalversammlung in Schwaderloch ein. Es gab einige Austritte aber auch neue Mitglieder konnten gewonnen werden. Martina Ipser und Patrick Moser erhielten nach 15 Jahren die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Zudem war bei der diesjährigen GV der Laubbärggugger ein Abschied angesagt: «Tambi» Roman Boutellier sagte nach acht Jahren im Amt «Tschüss». Mit Silvan Suter konnte ein würdiger Nachfolger gefunden werden. Im Vorstand gab es ebenfalls frisches Blut: die Tourmanagerin Stefanie Erdin gab ihr Amt an Amira Weiss weiter. (mgt)