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Änderung im Vorstand

  08.05.2026 Laufenburg
Vorstand mit dem neuen Vorstandsmitglied Amira Weiss (im weissen T-Shirt). Foto: zVg
Vorstand mit dem neuen Vorstandsmitglied Amira Weiss (im weissen T-Shirt). Foto: zVg

Die Laubbärggugger Wil trafen sich kürzlich zur Generalversammlung in Schwaderloch ein. Es gab einige Austritte aber auch neue Mitglieder konnten gewonnen werden. Martina Ipser und Patrick Moser erhielten nach 15 Jahren die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Zudem war bei der ...

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