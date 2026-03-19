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Änderung bei der Gerichtsorganisation

  19.03.2026 Aargau

Der Regierungsrat hat eine Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes in die Anhörung geschickt. Dieses Gesetz regelt die Organisation und Zusammensetzung der Gerichte des Kantons Aargau, die Stellung der Richter sowie der weiteren Mitarbeitenden der Gerichte und der Justizverwaltung. ...

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