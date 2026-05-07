Nächster «Sisslerfeld-Tag» im Blick

«Netzwerk Unser Sisslerfeld» traf sich zur GV in Stein

Das Netzwerk Unser Sisslerfeld» ist ein noch relativ neuer und zahlenmässig kleiner Verein. An der erst zweiten Generalversammlung am letzten Donnerstag konnte neben der Verabschiedung des Jahresberichts 2025 bereits ein konkreter Ausblick auf den vierten Sisslerfeld-Tag im September 2026 gegeben werden.

In diesem Verein haben sich einige der beim Wettbewerb «Unser Sisslerfeld» prämierten Projekte zusammengeschlossen, um Orte und Anlässe der Begegnung für die Menschen aus den Gemeinden rund um das Sisslerfeld zu schaffen. Im Jahresbericht gab Co-Präsident Alessio Poriciello einen Rückblick auf die Vereinsaktivitäten vom letzten Jahr. Von den prämierten Projekten konnten der «Familientreffpunkt» von Marcel Notter und der «5-Gemeinden Park» von Alessio Poriciello am Ende der Eichenallee, die vom Firmenich-Areal bis zum Rhein führt, eingeweiht werden. Mitglieder des prämierten Gemeinschaftsgartenprojekts haben im letzten Jahr in Eiken drei Hochbeete am Gemeindehaus, die bereits im Jahr 2024 aufgestellt worden waren, mit Unterstützung der Eiker Bevölkerung, bewirtschaftet.

Höhepunkt im Vereinsjahr war der dritte «Sisslerfeld-Tag». Im September wurde das Fest sehr erfolgreich mit über 350 Besuchern in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Kulturkommission Sisseln durchgeführt. «Besonders erfreulich finde ich, dass wir im letzten Jahr drei neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen konnten», führte Alessio Poriciello aus. Aus dem Vorstand wurden Michael Bittner und Marcel Notter verabschiedet. Beiden wurde für ihr eingebrachtes Engagement für den Verein gedankt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Janis Eberle aus Eiken. An der Generalversammlung wurden die überarbeiteten und angepassten Statuten zusammen mit dem Jahresbericht einstimmig verabschiedet.

Im Fokus der Vereinsaktivitäten für 2026 steht die Durchführung des vierten Sisslerfeld-Tags. Am 12. September wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Vereinen von Münchwilen auf dem Areal vor dem Münchwiler Werkhof das nächste Fest durchgeführt. «Neben allen Aktivitäten, die wir in diesem Jahr planen, würde ich mich freuen, wenn wir weitere Vereinsmitglieder gewinnen könnten», schloss Alessio Poriciello die Generalversammlung, bevor es zum Apéro ging. (ps/)