Naturtöne und menschliche Stimmen

Neujahrskonzert in der Stadtkirche Liestal

Wenn Alphorn auf Jodel trifft, dann verspricht dies eine berührende Begegnung zu werden. Zu einer solchen Verbindung von Naturtönen mit menschlichen Stimmen kommt es am 10. Januar in der Liestaler Stadtkirche. Volksmusik pur.

Beide Disziplinen, Alphorn und Jodel, sind hierzulande weit verbreitet und gern gehört. Das Jodeln gehört seit wenigen Wochen auch in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit – gerade so wie etwa das Winzerfest in Vevey oder die Basler Fasnacht. «Dieses Erbe umfasst lebendige Traditionen, widerspiegelt die kulturelle Vielfalt und zeugt von der menschlichen Kreativität», heisst es in einer Medienmitteilung des Bundes. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten hat das Jodeln in der öffentlichen Wahrnehmung einen markanten Wandel erfahren: Einst eher belächelt, ist es heute als eigenständige Musikform akzeptiert. Dies spiegelt sich auch in den Mitgliederzahlen des Eidgenössischen Jodelverbands EJV wider: Wir sprechen hier von über 12 000 Mitgliedern, von denen die meisten in den über 700 registrierten Chören mittun.

Das Jodlerherz erfreuen

Einer dieser Chöre ist das erst anno

2020 gegründete «Sunnebärgchörli» aus Möhlin. Nach Angaben von Präsidentin Isabelle Vock wird der Chor das Jodlerherz und den Regenbogen besingen, aber auch das Heimweh nach der Heimat thematisieren. Sie verspricht ein sehr abwechslungsreiches und berührendes Programm.

Ebenfalls gut zur Geltung kommen werden die Alphornspielerinnen und -spieler aus dem Hause Alphorngruppe Magden. Sie werden nebst dem 10-köpfigen Gesamtchor auch in den kleineren Formationen «Alphorn Farnsburg» (Duo und Trio), «Alphorn bim Gogel» (Trio) auftreten. Die Magdener stehen unter der Leitung von Urs Keigel und Anna Rudolf von Rohr. Mit diesem Konzert soll eine neue musikalische Tradition in Liestal ins Leben gerufen werden, «denn das beliebte Neujah rs-A lphorn konzert vom 1. Januar in der Region ist leider nicht mehr Teil des Kulturkalenders», erklärt Urs Keigel. Statt Abschied zu nehmen wolle man einen «neuen, spannenden Weg beschreiten» – zusammen mit dem «Jodlerchörli Sunnebärg».

Die Fahne fliegt hoch

Zu einem besonderen Leckerbissen des Abends dürfte auch der Auftritt von Hanspeter Leuenberg aus Ueken werden, der seine Kunst des Fahnenschwingens präsentiert. Er wird mit seiner beeindruckenden Darbietung die Bühne zum Leben erwecken und dem Konzert einen weiteren, einzigartigen Akzent verleihen.

Das «Neujahrskonzert» dürfte nicht nur zu einem schönen Auftakt ins neue Jahr werden, sondern auch neugierig machen auf das Eidgenössische Jodlerfest, das vom 26. bis 28. Juni in Basel mit tausenden von Jodlerinnen und Jodlern, Alphornbläserinnen und -bläsern sowie Fahnenschwingenden stattfinden wird. (rob)

Neujahrskonzert «Alphorn trifft Jodel»; Samstag, 10. Januar, 19.30 Uhr, in der Stadtkirche Liestal

(Eintritt frei, Kollekte).