Eine Jubiläumsfeier zum Achtzigsten

Die Naturfreunde Möhlin blicken auf eine bewegte und ereignisreiche Geschichte zurück. Am 7. April 1945 fand die Gründungsversammlung des damaligen «Touristenvereins die Naturfreunde» statt. Im Jahr 1984 erhielt der Verein seinen heutigen Namen: «Naturfreunde Möhlin».

Wandern, das Erleben der Natur und die Begegnung mit anderen Menschen – das sind die zentralen Werte, für die die Naturfreunde stehen. Herzstück und Fundament des Vereins ist der Sonnenbergturm mit dem beliebten «Turmstübli». Bereits 1951 übernahmen die Naturfreunde die Betreuung der gesamten Anlage. Bis heute wird sie mit viel Engagement und Liebe gepflegt – dazu gehören auch die Grillstellen und der Kinderspielplatz.

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte war das Jahr 1975: In unzähligen ehrenamtlichen Stunden wurde das «Turmstübli» in seiner heutigen Form aufgebaut. Doch dieses Jahr war von einem traurigen Ereignis überschattet – zwei Vereinsmitglieder kamen tragischerweise am Matterhorn ums Leben. Es gilt als das «schwärzeste Jahr» in der Vereinsgeschichte.

Eine Vereinschronik

Zum 80-Jahr-Jubiläum luden die Naturfreunde nun zu einem festlichen Abendessen im «Kuhstall» ein. Ehemalige Präsidenten und mehrere Ehrenmitglieder nahmen mit Freude teil. Viele von ihnen sind noch immer aktiv im Verein und tragen weiterhin zum lebendigen Vereinsleben bei. Als Zeichen des Dankes überreichte Präsident Daniel Metzger den Anwesenden die neu erschienene Vereinschronik. Sie dokumentiert eindrücklich die Geschichte des Vereins sowie die des Sonnenbergturms. Die Naturfreunde Möhlin schreiben ihre Geschichte weiter – voller Zuversicht und mit viel Herzblut für die kommenden Jahre. (mgt)