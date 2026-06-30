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Naturenergie setzt Zeichen für Biodiversität

  30.06.2026 Rheinfelden
Gemeinsam im Einsatz für die Natur: Mitarbeitende von Naturenergie beim Neophytentag am Kraftwerk Rheinfelden. Foto: zVg
Gemeinsam im Einsatz für die Natur: Mitarbeitende von Naturenergie beim Neophytentag am Kraftwerk Rheinfelden. Foto: zVg

Die Firma Naturenergie engagiert sich für die ökologische Pflege rund um seine Wasserkraftwerke am Hochrhein und im Südschwarzwald. Wie dieses Engagement konkret wirkt, zeigte der Neophytentag am Wasserkraftwerk Rheinfelden.

«Rund 30 Mitarbeitende entfernten invasive Pflanzen entlang ...

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