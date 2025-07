Naturenergie Holding investiert kräftig

Die Unternehmensgruppe Naturenergie Holding hat ihre Investitionen im ersten Halbjahr 2025 nochmals massiv ausgeweitet und ein Bruttoinvestitionsvolumen von 74 Millionen Euro erzielt. Dies ist ein Plus von 17 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Damit unterstreicht das Unternehmen das konsequente Vorantreiben ihrer strategischen Transformation. Im Fokus stehen der Ausbau der Stromnetze, die klimafreundlichen Wärmelösungen, die Modernisierung der Wasserkraft sowie Investitionen in Wasserstofftechnologien und die Digitalisierung der energiewirtschaftlichen Systeme.

Der grösste Teil floss in systemrelevante Infrastruktur, insbesondere zur Umsetzung der Energiewende und zur Bewältigung des steigenden Netzausbaubedarfs in Deutschland und der Schweiz. Die Unternehmensgruppe will ihre Investitionen in die Energie- und Wärmewende auch in Zukunft weiter fortsetzen.

«Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen, etwa durch Genehmigungsprozesse, Ressourcenverfügbarkeit und wirtschaftliche Unsicherheiten, wird in diesem Jahr ein Netto-Investitionsvolumen von über 150 Millionen Euro erwartet», heisst es in der Mitteilung. Im Fokus stehen der Ausbau erneuerbarer Energien, die Modernisierung der Netze, Wasserstoffprojekte sowie Massnahmen zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Dabei beruft sich die Naturenergie Holding auch auf Studien, welche zeigen, dass strategisch geplante Investitionen in die Energiewende nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch volkswirtschaftlich sinnvoll sind. (nfz)