Naturenergie Holding AG: Geschäftsjahr 2025

Die naturenergie holding AG hat im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) von rund 214 Millionen Euro erwirtschaftet und gleichzeitig die Investitionen in den Umbau des regionalen Energiesystems ausgebaut. Die Bruttoinvestitionen lagen bei 174 Mio. Euro (Vorjahr: 147 Mio.). Sie unterstreichen den strategischen Fokus der Unternehmensgruppe auf eine langfristig robuste Energieversorgung, den Ausbau erneuerbarer Erzeugung sowie die Stärkung der Infrastruktur.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die naturenergie holding AG eine Entwicklung, die weiterhin von grossen Herausforderungen geprägt sein wird. Der Fokus liegt auf dem Ausbau erneuerbarer Energien, der Digitalisierung und der Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Angesichts der Klimaziele bis 2030 sind hohe Investitionen erforderlich, insbesondere in Deutschland. Die naturenergie Gruppe wird ihren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und Investitionsprojekte für die Energie-, Verkehrs- und Wärmewende realisieren. Die EBIT-Entwicklung der naturenergie Gruppe im Geschäftsjahr 2026 wird von Faktoren wie Wasserführung, Grosshandelspreisen, Wettbewerbsdruck, Netzkonzessionen und regulatorischen Rahmenbedingungen geprägt. Zusätzlich wirken sich das Zahlungsverhalten der Kunden, Wechselkursentwicklungen und Kapitalmarktbedingungen aus. Aufgrund niedrigerer Vermarktungspreise gegenüber dem Vorjahr wird für 2026 ein EBIT von rund 120 Mio. Euro erwartet. Für 2026 wird ein Bruttoinvestitionsvolumen von mehr als 180 Mio. Euro erwartet. (mgt)