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Naturenergie bietet historische Führungen an

  23.04.2026 Rheinfelden

Seit über 125 Jahren wird in Rheinfelden Strom aus der Kraft des Rheins gewonnen. Naturenergie lädt zu historischen Führungen durch die Geschichte des Wasserkraftwerks Rheinfelden ein. In der Rolle des AEG-Gründers Emil Rathenau nimmt Naturenergie-Mitarbeiter Simon Kuner die ...

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