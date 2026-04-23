Naturenergie bietet historische Führungen an

Seit über 125 Jahren wird in Rheinfelden Strom aus der Kraft des Rheins gewonnen. Naturenergie lädt zu historischen Führungen durch die Geschichte des Wasserkraftwerks Rheinfelden ein. In der Rolle des AEG-Gründers Emil Rathenau nimmt Naturenergie-Mitarbeiter Simon Kuner die ...

Seit über 125 Jahren wird in Rheinfelden Strom aus der Kraft des Rheins gewonnen. Naturenergie lädt zu historischen Führungen durch die Geschichte des Wasserkraftwerks Rheinfelden ein. In der Rolle des AEG-Gründers Emil Rathenau nimmt Naturenergie-Mitarbeiter Simon Kuner die Teilnehmenden mit auf eine spannende Reise zu Planung, Bau und Bedeutung des historischen Kraftwerks von 1898. Die Führungen dauern jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. Die nächsten Termine: 24. April, 22. Mai, 12. Juni, 26. Juni, 24. Juli, 7. August, 25. September. Treffpunkt ist der Ausstellungspavillon «Kraftwerk 1898» auf der deutschen Rheinseite (Untere Kanalstrasse, Badisch Rheinfelden). Das Mindestalter beträgt acht Jahre. (mgt)

Die Anmeldung erfolgt online unter: https://www.naturenergie-holding.ch/ veranstaltungen