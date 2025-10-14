Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Naturenergie AG übernimmt Solan GmbH

  14.10.2025 Laufenburg

Die Naturenergie Holding AG hat das Solarunternehmen Solan GmbH übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Volketswil beschäftigt 15 Mitarbeitende. «Mit dieser Übernahme stärkt Naturenergie – bzw. die Tochtergesellschaft Tritec AG, in der die Solan GmbH integriert wird ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote