Naturenergie AG übernimmt Solan GmbH

Die Naturenergie Holding AG hat das Solarunternehmen Solan GmbH übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Volketswil beschäftigt 15 Mitarbeitende. «Mit dieser Übernahme stärkt Naturenergie – bzw. die Tochtergesellschaft Tritec AG, in der die Solan GmbH integriert wird – gezielt ihre Marktposition und legt die Basis für nachhaltiges Wachstum in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)