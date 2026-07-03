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Natur- und Vogelschutz auf Entdeckungstour

  03.07.2026 Rheinfelden
Im Kaiserstuhl gab es vieles zu bestaunen. Foto: zVg
Im Kaiserstuhl gab es vieles zu bestaunen. Foto: zVg

Im Hinblick auf das 100-Jahr-Jubiläum des Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) im Jahr 2026 unternahmen kürzlich 41 Mitglieder und einige Gäste eine Vereinsreise in den Kaiserstuhl.

Ziel war es, die aussergewöhnliche Natur- und Kulturlandschaft am Oberrhein kennenzulernen und ...

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