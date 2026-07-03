Natur- und Vogelschutz auf Entdeckungstour

Im Hinblick auf das 100-Jahr-Jubiläum des Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) im Jahr 2026 unternahmen kürzlich 41 Mitglieder und einige Gäste eine Vereinsreise in den Kaiserstuhl.

Im Hinblick auf das 100-Jahr-Jubiläum des Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) im Jahr 2026 unternahmen kürzlich 41 Mitglieder und einige Gäste eine Vereinsreise in den Kaiserstuhl.

Ziel war es, die aussergewöhnliche Natur- und Kulturlandschaft am Oberrhein kennenzulernen und gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag im Feld zu verbringen. Der erste Halt in Achkarren bot bereits spannende Beobachtungen. Auf einem kurzen Rundgang konnten unter anderem die Westliche Smaragdeidechse, der Bienenfresser und die Dorngrasmücke entdeckt werden. Anschliessend führte eine rund zweieinhalbstündige Wanderung von Oberbergen zur Mondhalde durch die artenreichen Trockenrasen und Rebberge des Kaiserstuhls. Die Teilnehmenden erfreuten sich an der eindrucksvollen botanischen Vielfalt mit Arten wie der Bocks-Riemenzunge, der Grossen Sommerwurz und der Straussblütigen Margerite. Auch ornithologisch hatte die Exkursion einiges zu bieten: Baumpieper, Neuntöter, Wendehals, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz und Zaunammer konnten beobachtet werden. Entlang eines Quellbachs gelangen zudem schöne Beobachtungen des Kleinen Blaupfeils (Libellenart).

Den Abschluss bildete eine Exkursion bei Endingen unter der Leitung des Biologen Christian Stange. Er zeigte eindrücklich auf, wie durch gezielte Fördermassnahmen für Steinkauz und Wiedehopf wertvolle Lebensräume geschaffen werden konnten. Als besonderes Highlight durften die Teilnehmenden die Beringung junger Steinkäuze aus nächster Nähe miterleben.

Tierische Altstadtbewohner im Rampenlicht

Am Mittelalterfest in Rheinfelden war der NVR mit einem Informationsstand zu den «tierischen Altstadtbewohnern» präsent. Besucherinnen und Besucher erfuhren Spannendes über Spyren und Fledermäuse – ihre wichtige Rolle im Ökosystem und wie sie seit Jahrhunderten mit uns in historischen Siedlungen leben. Der Stand stiess trotz grosser Hitze auf Interesse und lud zum Entdecken und Staunen ein.

(mgt)