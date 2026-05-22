Natur erleben und neu entdecken

Der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) lädt im Rahmen seines 100-Jahr-Jubiläums in den nächsten Wochen gleich zu zwei besonderen Naturerlebnissen ein, um die Vielfalt unserer Umgebung neu zu entdecken. Den Auftakt bildet der ...

Natur- und Vogelschutz Rheinfelden

Der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) lädt im Rahmen seines 100-Jahr-Jubiläums in den nächsten Wochen gleich zu zwei besonderen Naturerlebnissen ein, um die Vielfalt unserer Umgebung neu zu entdecken. Den Auftakt bildet der genussvolle Quartierspaziergang (in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsforum Rheinfelden) unter dem Motto «Essbares Quartier» am Samstag, 30. Mai. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Migros-Vorplatz an der Lindenstrasse in Rheinfelden. Unter der fachkundigen Leitung von Bianca Zogg, zertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, führt der rund 1,5-stündige Spaziergang durch das Quartier Robersten. Dabei erfahren die Teilnehmenden, welche Wildpflanzen direkt vor ihrer Haustüre essbar sind, wie sie diese sinnvoll nutzen können und welche schmackhaften Gerichte sich daraus zubereiten lassen. Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und ein kleiner Apéro rundet den Spaziergang gemütlich ab.

Nur eine Woche später, am Sonntag, 7. Juni, folgt mit der Tagesexkursion in den Kaiserstuhl (D) ein weiteres Highlight im Jubiläumsprogramm. Diese Vereinsreise führt in eine der artenreichsten und klimatisch spannendsten Regionen Baden-Württembergs. Die Teilnehmenden dürfen sich auf mediterran anmutende Landschaften sowie auf seltene Tier- und Pflanzenarten wie Bienenfresser, Wiedehopf und Smaragdeidechse freuen. Die Reise startet frühmorgens in Rheinfelden und bietet ein abwechslungsreiches Naturerlebnis inklusive gemeinsamer Verpflegung. Hier ist eine verbindliche Anmeldung nötig über info@ nv-rheinfelden.ch

Mit diesen Veranstaltungen möchte der NVR die Begeisterung für die Natur weiter fördern und zeigen, wie wertvoll und schützenswert unsere Umwelt ist – sei es direkt im eigenen Quartier oder in einer einzigartigen Naturregion wie dem Kaiserstuhl. Im Jubiläumsjahr lohnt sich zudem ein Blick in die Vergangenheit: Der NVR hat ein liebevoll gestaltetes und fachlich fundiertes Buch zu seinem 100-jährigen Bestehen herausgegeben. Dieses eindrückliche Werk dokumentiert ein Jahrhundert Engagement für den Schutz der Natur und besticht durch zahlreiche hochwertige Bilder und Texte. Das Jubiläumsbuch kann online unter https://www.nv-rheinfelden.ch/form/jubilaeumsbuch bestellt werden. (mgt)

www.nv-rheinfelden.ch