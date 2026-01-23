Natur erleben, Gemeinschaft pflegen

Generalversammlung des NVV Gipf-Oberfrick

Zum Auftakt der 87. Generalversammlung des Natur- und Vogelschutzvereins Gipf-Oberfrick vermittelte Benno Zimmermann Wissen über verschiedene Pilzarten, ihre Eigenschaften und Lebensräume. Er erklärte die wichtigsten Pilzgruppen sowie die Vermehrung über Sporen und zeigte auf, dass das eigentliche Lebewesen das unterirdische Mycel ist, während der sichtbare Pilz nur die Frucht darstellt. Überraschend war für viele die Erkenntnis, dass Pilze den Tieren näher stehen als den Pf lanzen, da sie keine Photosynthese betreiben. Auch praktische Hinweise zum Sammeln und zur Bestimmung fehlten nicht. Ein Streifzug durch das Pilzjahr mit geniessbaren und giftigen Arten gefolgt von angeregten Diskussionen rundete den Vortrag ab.

Im offiziellen Teil blickte Präsident Dominik Wyss zunächst auf die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres zurück. Besonders erwähnt wurde das Pflanzen des Jahrgangsbäumchens im Unterdorf, an dem erneut zahlreiche Familien teilnahmen. Generell zeigte sich, dass die Vereinsanlässe im vergangenen Jahr gut besucht waren. Für das kommende Vereinsjahr wurden verschiedene Anlässe hervorgehoben: die Pflanzenbörse am 3. Mai, bei der Interessierte aus der Bevölkerung eingeladen sind, selbst vorgezogene Pf lanzen oder geteilte Stauden mitzubringen. Ebenso wird der Mosttag für die Gipf-Oberfricker Bevölkerung am 19. September 2026 wieder durchgeführt. Mit diesen Veranstaltungen setzt der NVV seine lebendige und aktive Vereinstätigkeit fort. (mgt)