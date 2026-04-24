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Natur als Teil der Therapie

  24.04.2026 Nordwestschweiz

Das Kantonsspital Baden (KSB) plant die Realisierung eines Heilwaldes auf seinem Gesundheitscampus. Ziel ist es, die heilsame Wirkung des Waldes gezielt in den Genesungsprozess von Patientinnen und Patienten einzubinden. Der Heilwald soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Baden im angrenzenden ...

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