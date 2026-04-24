Natur als Teil der Therapie

Das Kantonsspital Baden (KSB) plant die Realisierung eines Heilwaldes auf seinem Gesundheitscampus. Ziel ist es, die heilsame Wirkung des Waldes gezielt in den Genesungsprozess von Patientinnen und Patienten einzubinden. Der Heilwald soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Baden im angrenzenden ...

Das Kantonsspital Baden (KSB) plant die Realisierung eines Heilwaldes auf seinem Gesundheitscampus. Ziel ist es, die heilsame Wirkung des Waldes gezielt in den Genesungsprozess von Patientinnen und Patienten einzubinden. Der Heilwald soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Baden im angrenzenden Gebiet «Innere Sommerhalde» realisiert werden. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Aufenthalte im Wald den Heilungsprozess unterstützen, Stress reduzieren und sich positiv auf das Herz-Kreislauf-, Immun- und Atemsystem auswirken. Für Patientinnen und Patienten entsteht damit ein zusätzlicher Behandlungsraum unter freiem Himmel. Der Heilwald soll dabei individuell auf die Bedürfnisse der verschiedenen medizinischen Fachbereiche abgestimmt werden und unterschiedliche Räume für Bewegung, Rückzug und Therapie bieten. Während im Ausland bereits entsprechende Heil- und Kurwälder existieren, steckt dieses Konzept in der Schweiz noch in den Anfängen. (nfz)