Nationalspielerin Mia Emmenegger trainiert junge Handballmädchen

Europameisterschafts-Event am Sonntag in Magden

Vor der Eröffnung der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Österreich, Ungarn und der Schweiz vom 28. November bis 15. Dezember 2024 veranstalten der Schweizerische Handballverband (SHV) und der TV Magden den ersten Event der Anlassreihe «Nati trainiert Nordwestschweiz». Zu Gast ist mit Mia Emmenegger eine sehr talentierte und aufstrebende Nationalspielerin.

Am 8. April ist in der Basler St. Jakobshalle beim 31:32 der Schweiz gegen Tschechien mit über 3000 Fans ein neuer Publikumsrekord an einem Frauen-Länderspiel aufgestellt worden. Nun sollen diverse Nachfolgeevents die Grossveranstaltung weiter ins Bewusstsein der «Hosting Region Nordwestschweiz» bringen. Für die Verantwortlichen der SG Magden Möhlin mit ihrer wachsenden Frauen-Bewegung war schnell klar, dass sie den Schweizerischen Handballverband bei diesem Vorhaben aktiv unterstützen wollen. Umso glücklicher ist der TV Magden, dass mit Mia Emmenegger eine junge, vorbildliche Nationalspielerin sehr gerne nach Magden kommt, um mit jungen Mädchen in Kontakt zu treten.

Erfolgreiche Flügelspielerin der Spono Eagles

Mit Jahrgang 2005 gehört Mia Emmenegger zu den jüngsten Spielerinnen des Schweizer Nationalteams. Umso beachtlicher ist ihr Leistungsausweis. In 61 Spielen für die Spono Eagles erzielte die Linkshänderin am rechten Flügel in der höchsten Liga der Schweiz beeindruckende 277 Tore. Mia Emmenegger durchlief sämtliche Juniorinnen-Nationalmannschaften und erzielte in 53 Juniorinnen-Länderspielen 232 Tore. In 20 Länderspielen für die Frauen-Nati sind es bereits 109 Tore!

Nachmittag im Zeichen des regionalen Frauen-Handballs

Der Turnverein Magden bettet das Training mit Mia Emmenegger in einer Reihe von Anlässen zur Förderung des Frauen-Handballs. Am Sonntag, 22. Oktober, 12.15 Uhr, spielt die HSG Juniorinnen Nordwest FU14 mit lokalen und regionalen Nachwuchssportlerinnen ihr Meisterschaftsspiel in der Elite-Liga gegen die HSG AareLand Wolves. Im Anschluss öffnet die Halle für eine Stunde für Kinder, welche bis anhin keine Berührung mit dem Handballsport hatten. Spielerisch werden den Kindern durch die 1. Liga-Spielerinnen der SG Magden Möhlin erste Erfahrungen mit dem Handball nähergebracht.

Ab 15 Uhr beginnt der Hauptevent «Nati trainiert Nordwestschweiz» mit Mia Emmenegger und 1. Liga Frauen-Trainer Alexander Ernst. In rund zwei Stunden trainieren zirka 30 Mädchen der Vereine Magden und Möhlin sowie der HSG Juniorinnen Nordwest FU14 gemeinsam mit der Nati-Spielerin. Im Fokus stehen technische und taktische Kniffe des Vorbilds. Ab 17 Uhr wird sich Mia Emmenegger im persönlichen Gespräch den Fragen der Mädchen und Gäste annehmen und für Foto- und Unterschriften-Wünsche zur Verfügung stehen.

Den ebenso attraktiven Abschluss bildet die 1. Liga Frauen-Mannschaft der SG Magden Möhlin mit dem Spiel gegen GC Amicitia Zürich um 18.30 Uhr. Von 12 bis 20 Uhr ist die Match-Beiz in der Turnhalle Matte geöffnet und der Schweizerische Handballverband sowie der TV Magden freuen sich über viele Besucherinnen und Besucher. (mgt/nfz)

Sonntag, 22. Oktober, Magden, Halle Matte, Handball Frauen: Start um 12.15 Uhr. Ab 15 Uhr beginnt der Hauptevent «Nati trainiert Nordwestschweiz» mit Mia Emmenegger.