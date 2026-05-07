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Nationalrat Riner über die Nachhaltigkeitsinitiative

  07.05.2026 Möhlin

Die EDU des Kantons Aargau lädt morgen Freitag, 8. Mai, zum Vor trag von SVP-Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen. Thema ist die Nachhaltigkeitsinitiative (Keine 10-Millionen-Schweiz). Der Anlass beginnt um 20 Uhr im Restaurant Schiff in Möhlin. In ihrer Mitteilung schreibt die EDU: ...

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