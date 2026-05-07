Nationalrat Riner über die Nachhaltigkeitsinitiative

Die EDU des Kantons Aargau lädt morgen Freitag, 8. Mai, zum Vor trag von SVP-Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen. Thema ist die Nachhaltigkeitsinitiative (Keine 10-Millionen-Schweiz). Der Anlass beginnt um 20 Uhr im Restaurant Schiff in Möhlin. In ihrer Mitteilung schreibt die EDU: ...

Die EDU des Kantons Aargau lädt morgen Freitag, 8. Mai, zum Vor trag von SVP-Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen. Thema ist die Nachhaltigkeitsinitiative (Keine 10-Millionen-Schweiz). Der Anlass beginnt um 20 Uhr im Restaurant Schiff in Möhlin. In ihrer Mitteilung schreibt die EDU: «Die Schweizer Bevölkerung steht vor der Abstimmung über die Nachhaltigkeitsinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz. Die entscheidende Frage ist, wie viel Wachstum ist noch gesund, ohne Natur, Infrastruktur und Lebensqualität aufs Spiel zu setzen? Setzen wir rechtzeitig Grenzen, oder warten wir, bis sie uns aufgezwungen werden?» Vor dem Vortrag findet um 18.45 Uhr die Mitgliederversammlung der EDU-Aargau statt. Zu beiden Anlässen sind Interessierte eingeladen. Der Eintritt ist frei. (mgt)