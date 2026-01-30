Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Nationalrat Christoph Riner zu Gast

  30.01.2026 Fricktal
SVP-Nationalrat Christoph Riner (links) mit Mitte-Grossrat Daniele Mezzi. Foto: zVg
SVP-Nationalrat Christoph Riner (links) mit Mitte-Grossrat Daniele Mezzi. Foto: zVg

Januarhöck der Mitte-Partei Bezirk Laufenburg

Daniele Mezzi, Grossrat und Bezirksparteipräsident der Mitte, eröffnete die Veranstaltung der Bezirkspartei im Restaurant Rebstock in Frick. Als Gast sprach Nationalrat Christoph Riner (SVP) zu den Anwesenden und betonte die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote