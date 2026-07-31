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Nationalfeiertagsmenü

  31.07.2026 Kolumne

Niklaus Leemann

Mit unseren Freunden in Frankreich und den USA teilen wir eine schöne Tradition: Der Nationalfeiertag wird im warmen Sommer gefeiert – mit gutem Essen und einem kühlen Getränk. In den USA mit Hamburger und Bier, in Frankreich mit Merguez, Baguette und ...

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