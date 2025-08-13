Immobilien
«National-politische Grenzen spielen keine Rolle»

  13.08.2025 Persönlich
FBVH-Mitglieder Adelheid Enderle, Werner Brogli, Jasmin Rauhaus und Bürgermeister Alexander Guhl freuen sich auf das 100-Jahre-Jubiläum der grenzüberschreitenden Vereinigung. Foto: Susanne Hörth
FBVH-Mitglieder Adelheid Enderle, Werner Brogli, Jasmin Rauhaus und Bürgermeister Alexander Guhl freuen sich auf das 100-Jahre-Jubiläum der grenzüberschreitenden Vereinigung. Foto: Susanne Hörth

Langjährige FBVH-Mitglieder blicken zurück

Die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde (FBVH) feiert am 7. September ihr 100-Jahre-Jubiläum. Dem Verein gehören Werner Brogli aus Möhlin und Adelheid Enderle aus Bad Säckingen seit 60 Jahren an. ...

