Nass macht Spass

Die Kinder der Altstadt-Spielgruppe Hoigümper haben mit ihren Eltern und Geschwistern im städtischen «Gärtli» ein buntes Sommerfest bei schönstem Wetter gefeiert. Zuerst blickten die Spielgruppenleiterinnen jedoch im Spielgruppenlokal an der St. Martinsgasse zurück auf ein abwechslungsreiches, bewegtes Jahr und zeigten dazu ein Video der Kinder während ihres Tuns in der Spielgruppe sowie auch wie sie sich drinnen wie draussen immer mehr zutrauten und mutig miteinander klettern, balancieren, hüpfen, springen und tanzen lernten, halt wie echte Purzelbaum-Bewegungsspielgruppenkinder. Die Kinder haben danach, gekleidet mit ihren neuen Hoigümper T-Shirts, ihre gelernten Lieder eifrig gesungen und damit Familien und Gäste beeindruckt. Dann ging es aber endlich mit dem spassigen und nassen Teil des Wasserfestes weiter. Die Kinder waren voller Freude und Bewegungsdrang, um mit ihren Eltern und Geschwistern den Wasserparcours im Garten zu absolvieren. Es wurde kräftig gespritzt, getanzt, gerutscht, balanciert und Bälle in den grossen Dino geworfen.

Nach dem Ritual der Verabschiedung der grossen Kinder in den baldigen Kindergarten sassen zum Schluss alle Familien zusammen. (mgt)