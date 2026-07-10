Nah bei Dir, fern von hier

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  10.07.2026 Persönlich
Adelheid Duvanel: «Wir haben es schwer, die gangbaren Wege zu finden. Wir mühen uns ab auf den nicht gangbaren.» Foto: Limmat-Verlag
Adelheid Duvanel: «Wir haben es schwer, die gangbaren Wege zu finden. Wir mühen uns ab auf den nicht gangbaren.» Foto: Limmat-Verlag

Eine vergessene Schweizer Autorin

Vor dreissig Jahren, in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1996, ist Adelheid Duvanel gestorben. Ein Reiter fand sie in den frühen Morgenstunden in einem Wald bei Arisdorf. Die gemeinhin unbekannte Duvanel gilt in Insiderkreisen als eine der bedeutendsten ...

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