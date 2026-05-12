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Nael Buchmann ist Aargauer Meister

  12.05.2026 Wölflinswil, Sport
Nael Buchmann (links) holt sich den Aargauer Meister Titel. Auch die Jungs der Kategorie 2 konnten überzeugen. Foto: zVg
Nael Buchmann (links) holt sich den Aargauer Meister Titel. Auch die Jungs der Kategorie 2 konnten überzeugen. Foto: zVg

Das Einzelgeräteturnen Wölflinswil stand vor anderthalb Jahren vor einem grossen Wandel. Seither trainieren auch die Jungs zweimal pro Woche. Die positiven Auswirkungen liessen nicht lange auf sich warten. 

Nael Buchmann gelang am letzten Samstag an den Aargauer ...

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