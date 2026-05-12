Nael Buchmann ist Aargauer Meister

Das Einzelgeräteturnen Wölflinswil stand vor anderthalb Jahren vor einem grossen Wandel. Seither trainieren auch die Jungs zweimal pro Woche. Die positiven Auswirkungen liessen nicht lange auf sich warten.

Nael Buchmann gelang am letzten Samstag an den Aargauer Meisterschaften im Einzelgeräteturnen in Aarau ein perfekter Wettkampf. Bereits an seinem ersten Gerät startete er souverän und konnte an zwei von fünf Geräten die Bestnote aller Turner erturnen. Auch am Barren konnte er seine Übung mit viel Eleganz und Power vorzeigen, wofür er mit der Note 9,75 belohnt wurde. Beim Reck, dem Boden und den Ringen überzeugte er die Kampfrichter mit sauber geturnten Übungen. Stolz durfte er sich die Goldmedaille umhängen lassen und sich über den Aargauer Meistertitel freuen. Auch die weiteren Jungs der Kategorie 2 turnten einen hervorragenden Wettkampf. So klassierten sich alle sechs Turner in der vorderen Hälfte der Rangliste. Auszeichnungen konnten Ivo Zutter (5. Rang), Tim Stalder (7. Rang) und Nico Gander (11. Rang) entgegennehmen. Bei den jüngsten Buben in der Kategorie 1 zahlte sich das zweite Training pro Woche aus: Aaron Deiss (8. Rang) und Kian Senn konnten sich eine Auszeichnung erturnen. Auch den Mädchen gelangen Topplatzierungen. So zeigte in der Kategorie 1 Flavia Sippel ihre Übungen mit viel Spannung und Eleganz. Sie erreichte den hervorragenden 7. Platz. Ebenso klassierte sich ihre Teamkollegin Juna Bircher auf einem guten Schlussrang. In der Kategorie 3 turnten sich Lucy Benz und Hanna Eiselt in den vorderen Drittel der 170 Teilnehmerinnen. (mgt)