«Nähe zur Bevölkerung schaffen»

Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal und der Genossenschaftsgedanke

Anlässlich ihres 100-Jahr-Jubiläums hatte sich die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal mit je 25 000 Franken an nachhaltigen Projekten beteiligt. Dieses Jahr können die rund 15 000 Mitglieder von 50-Franken-Gutscheinen profitieren.

Susanne Hörth

Es war ein grosses Fest, welches die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal anlässlich ihres 100. Geburtstages mit über 2000 Gästen im Festzelt in Schupfart feierte. Zwei Jahre ist das nun schon her. Während die Erinnerungen an den Anlass langsam verblassen, bleibt das Jubiläum im Einzugsgebiet der Raiffeisenbank dank einer Fülle von umgesetzten Projekten auch in Zukunft präsent. Mit insgesamt 500 000 Franken unterstützte die Bank in den Dörfern ihres Geschäftskreises je ein Vorhaben für die Förderung ökologischer Werte, Biodiversität und Nachhaltigkeit. In den Jahren 2023 und 2024 wurden diese nachhaltigen Projekte in den Gemeinden realisiert. «Bei acht Projekten war der Bezug zur Natur sehr gross», erklärt Reto Waldmeier, Leiter Marketing&Vertriebsmanagement bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. In Sisseln entstanden beispielsweise zwei Aussenklassenzimmer mit engem Bezug zur Flora und Fauna, in Mettauertal wurde ein Bach geöffnet, in Frick der Feihalterbach renaturiert und in Oberhof ein naturnaher Spielplatz umgesetzt. In vier Gemeinden wurde der jeweilige Betrag von 25 000 Franken für PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden investiert, vier Gemeinden nutzen das Geld als Beitrag an eine E-Ladestation oder die Beschaffung eines Elektro-Fahrzeuges. «Wir konnten mit dem Jubiläumsfond einige Anstosse für die Umsetzung von vorhandenen Ideen geben», freut sich Bankleiter Marc Jäger. Die Realisierungen dauerten zum Teil etwas länger, weil sie Baubewilligungsphasen bei Gemeinden und Kanton durchlaufen mussten.

An den Einweihungsfeiern der Projekte nahmen stets auch Vertreter der Bank teil. «Die von uns unterstützten Projekte haben Nähe zu den Gemeinden und ganz besonders zur Bevölkerung geschaffen. Der Genossenschaftsgedanke wird gelebt und gestärkt», so Marc Jäger.

Die aktuell rund 15 000 Mitglieder der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal «am guten Erfolg teilhaben lassen», und ihnen etwas zurückgeben, das wollen die Verantwortlichen auch in diesem Jahr. Die Mitglieder erhalten Ende April einen Gutschein in der Höhe von 50 Franken, welchen sie entweder einem Verein spenden oder bei einer Firma oder einem Gastronomiebetrieb in der Region einlösen können – bei 15 000 Mitgliedern macht das rund 750 000 Franken aus.