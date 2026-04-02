Nachwuchsspielerinnen gekürt

Mit dem internen Saisonschlussturnier endet seit über 25 Jahren traditionellerweise die Meisterschaft für alle Teams von Volley Möhlin. Der Verein hat eine erfolgreiche Saison hinter sich.

Mit dem internen Saisonschlussturnier endet seit über 25 Jahren traditionellerweise die Meisterschaft für alle Teams von Volley Möhlin. Der Verein hat eine erfolgreiche Saison hinter sich.

Die Präsidentin Seraina Ernst durfte eine grosse Anzahl Spielerinnen und viele Eltern zum Saisonschlussturnier und der traditionellen Eh ru ng der f leissigsten Spielerinnen von Volley Möhlin begrüssen. Jedes Jahr erhalten die Nachwuchsspielerinnen, die am häufigsten das Training besuchten, eine Urkunde und ein Geschenk. Dieses Jahr durften sie ein personalisiertes T-Shirt als Anerkennung entgegennehmen. Bei den U11 war das Melina Gysin, bei den U14 1 Acelya Hofmann und bei den U14 2 Amy Stalder. Marie-Lou Leganyi freute sich bei den U16 und Laura Costa bei den U18 über diese Ehrung. Lynn Suter war bei den U20 die Trainingsfleissigste, bei den U23 jubelte Chiara Maiorano.

Die Präsidentin bedankte sich bei ihren Vorstandskolleginnen Lea Oliva, Rebecca Frey, Aline Bieri, Claudia Rinderknecht, Claudia Siegenthaler, Yvonne Beck und Julia Wirthlin sowie der Vereinsschiedsrichterin Babs Thommen für ihren Einsatz und allen Sponsoren und Eltern für die Unterstützung. (mgt)