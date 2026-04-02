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Nachwuchsspielerinnen gekürt

  02.04.2026 Möhlin, Sport
Martin Jeck von Mahrer Treuhand (Mitte) überreichte Auszeichnungen an jene Spielerinnen von Volley Möhlin, die am häufigsten im Training dabei waren. Foto: zVg
Martin Jeck von Mahrer Treuhand (Mitte) überreichte Auszeichnungen an jene Spielerinnen von Volley Möhlin, die am häufigsten im Training dabei waren. Foto: zVg

Mit dem internen Saisonschlussturnier endet seit über 25 Jahren traditionellerweise die Meisterschaft für alle Teams von Volley Möhlin. Der Verein hat eine erfolgreiche Saison hinter sich.

Die Präsidentin Seraina Ernst durfte eine grosse Anzahl Spielerinnen und viele ...

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