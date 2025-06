Seit 2007 darf das Projekt bandXnordwest einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der jungen Musikszene in der Nordwestschweiz leisten. Das Nachwuchsband-Festival fördert junge Musikschaffende im Alter von 12 bis 23 Jahren und fungiert als Sprungbrett für viele junge Musikerinnen und Musiker, welche in der Musikszene Fuss fassen wollen. An den vier Vorrunden können die angemeldeten Acts erste Bühnenerfahrung sammeln, in einem professionellen Setting an ihren live-Performances arbeiten und Feedback von einer Jury aus erfahrenen Musikschaffenden erhalten. Teilnehmen können Musiker aus den Kantonen AG, SO, BL und BS die zwischen 12 und 23 Jahre alt sind. Auch Schulbands unter der Leitung einer Lehrperson sind zur Teilnahme zugelassen. (mgt/nfz) www.bandxnordwest.ch/anmelden