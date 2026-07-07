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Nachwuchs für die Waldpflege

  07.07.2026 Aargau
Die glücklichen Forstwarte nach dem bestandenem Lehrabschluss. Foto: zVg
Die glücklichen Forstwarte nach dem bestandenem Lehrabschluss. Foto: zVg

Erfolgreicher Lehrabschluss für 23 Forstwarte

«Die Lehrabschlussfeier ist ein Anlass, der mir extrem Freude bereitet», gestand Christoph Schmid, der Präsident des Aargauischen Forstpersonalverbandes, des früheren Försterverbandes, an der Feier kürzlich ...

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