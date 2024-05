Nachwuchs auf der Überholspur

VMC Gansingen

Der Nachwuchs des VMC Gansingens reiht aktuell Podestplatz an Podestplatz und fährt den gestandenen Mitgliedern um die Ohren.

Vor kurzem haben die Jungs und Mädels einige top Resultate eingefahren. Beim GP Cham Hagedorn fuhr der U19 Nationalkader Fahrer Nicola Zumsteg aufs Podium, wurde starker Dritter und steht aktuell im Jahresklassement an 4. Stelle. Im selben Rennen fuhr bei den U11-Jungradlern Leandro Flückiger ebenfalls als Dritter aufs Podium. Noch besser war Alena Zumsteg, welche als bestes Mädchen ihrer Kategorie ausgezeichnet wurde. Aber auch die anderen Fahrer wie Max Priemer, Levin Hüsler und Saybien Zumsteg fuhren ein solides Resultat nachhause. Nur zwei Tage später beim Abendrennen in Möhlin waren Alena und Saybien Zumsteg bei den Schülern wie auch Levin Hüsler bei U17 am Start, wobei die beiden Jungs jeweils das Rennen ihrer Kategorie gewannen.

Doch es kam noch besser: Nur einen Tag später stand das traditionelle Kriterium in Mauren FL auf dem Programm. Dieses Rennen ist seit Jahren im Kalender und war mit Fahrern aus Lichtenstein, Österreich, Deutschland und der Schweiz bestückt. Bereits am Morgen standen die Schüler am Start und Saybien Zumsteg konnte seine Sprintstärke zeigen und den tollen dritten Rang herausfahren. Nachmittags standen dann noch die U17und U19-Fahrerinnen und Fahrer am Start. Levin Hüsler ersprintete sich bei der U17 viele Punkte und es fehlte am Schluss nur ein einziger Punkt zum Podest. Bei der U19 war das Feld klein, aber hochkarätig besetzt, so startete auch die MTB-Olympiadritte von Tokio, Linda Indergand, bei den Junioren. In der Hälfte des Rennens setzte sich eine Spitzengruppe mit dem Gansinger Max Priemer ab. Max Priemer beendete den Tag mit einem weiteren Podestplatz für den VMC Gansingen.