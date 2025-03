Nachruf Toni Mösch

ZUM GEDENKEN

Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Toni Mösch, einem leidenschaftlichen Skifahrer, einem engagierten Vereinsvorstand und einem wahren Freund der Region Frick und darüber hinaus. Toni ist am 20. Februar 2025 verstorben und hinterlässt eine Lücke, die kaum zu füllen ist.

Toni war ein Pionier des Skisports in unserer Region. 1975 war er massgeblich an der Gründung der Skiriege des TSV Frick beteiligt, einem Verein, der später als TSV Frick Schneesport bekannt wurde. Als langjähriger Präsident und treibende Kraft hinter dem Verein hat er den Skisport in Frick entscheidend geprägt.

Seine Liebe zum Skifahren ging weit über den Sport hinaus. Er war stets ein Vorbild und Motivator für die vielen Jugendlichen, die unter seiner Anleitung die Freude am Skifahren entdeckten. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement bei der Gründung und Leitung des Skilagers Splügen, das er von 1977 bis 1988 als Lagerchef prägte. Hier war er nicht nur organisatorisch tätig, son- dern sorgte auch für unzählige unvergessliche Momente – sei es bei den bunten Abenden, bei nächtlichen Jass-Runden oder beim Hockeyspielen nach einem langen Skitag. Chiara Leone war als Kind mehrmals im Skilager in Splügen, wahrscheinlich hat das disziplinierte Lagerleben die Grundlage zum Olympiasieg 2024 gelegt.

Als die Lehrpersonen in den Schulskilagern der Schule Frick nicht mehr zur Verfügung standen, haben Toni und seine Kollegen in ihrem breiten Beziehungsnetz rasch neue und qualifizierte Skileiterinnen und Skileiter gefunden. Toni war dann viele Jahre Hauptleiter in Savognin und Adelboden. In diesen vielen Jahren haben viele Schüler die Bergwelt und das Skifahren entdeckt. Toni war immer ein vorbildlicher Leiter, und er hat auch Spass vertragen. Für die Leiterinnen und Leiter wurden manchmal die Nächte zum Tage. Aber zum Morgenessen mussten alle wieder zurzeit auf der Matte stehen, egal wie lang die Nächte waren. Auch in späteren Jahren war er immer noch eine prägende Person in der Skisportgemeinschaft und sorgte dafür, dass die Lager und Veranstaltungen zu unvergesslichen Erlebnissen wurden.

Besonders verbunden war Toni mit der Region Splügen, sowohl als Aktionär der Bergbahnen als auch durch die vielen engen Freundschaften, die er dort pflegte. Die Verbindungen zu diesem Ort und der Berg- welt waren für ihn eine ständige Quelle der Freude.

Toni wird für seine unermüdliche Arbeit, seine freundliche Art und seinen träfen Humor immer in Erinnerung bleiben. Er hat nicht nur den Skisport gefördert, sondern auch die Gemeinschaft gestärkt und viele Menschen inspiriert. Wir danken ihm für alles, was er für die Schulen Frick, für die Kinder, für seine Kolleginnen und Kollegen und für die ganze Region getan hat.

Toni wird in unseren Herzen weiterleben. Seine Charakterperson mit seinem Engagement, seinem Humor und seiner positiven Energie werden in bester Erinnerung bleiben.

FRICK, 3. MÄRZ 2025, IM NAMEN DES TSV FRICK SCHNEESPORT