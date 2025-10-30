NACHRUF Markus Fischler

Wir alle haben Kussi als sehr aktiven und initiativen Menschen ...

Mit grosser Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Freund und Weggefährten Markus «Kussi» Fischler, der unerwartet in einem Spital in seiner zweiten Heimat Cuba von uns gegangen ist.

Wir alle haben Kussi als sehr aktiven und initiativen Menschen kennengelernt. Er liebte die Gesellschaft seiner Familie und Freunde und hat so manches Fest organisiert.

Kussi war über 50 Jahre ein fester Bestandteil der Fasnacht in Möhlin und ein leidenschaftlicher Perkussionist. Nach seiner Jugend bei den Ryburger Tambouren und kurze Zeit bei den Guggern hat er die bekannte Rhythmusgruppe Coconuts mitbegründet und geleitet. Später spielte er über 15 Jahre als Schlagzeuger bei der Combo La Guggaratscha mit, zuletzt nochmals zur Unterstützung an der Fasnacht 2025 als Gastmusiker. Mit seinem unverwechselbaren Rhythmus, seinem Humor und seiner Herzlichkeit hat er unsere Gruppen nicht nur musikalisch bereichert, sondern auch menschlich mitgeprägt.

Kussi hat die Menschen aber auch sonst musikalisch begleitet. Einerseits bei vielen Festen und Partys als DJ Fishkiss und als Musiker bei verschiedenen Bands und Orchestern.

Nach seiner Pensionierung als Drucker hat er einen seiner grossen Träume verwirklicht und ist nach Cuba ausgewandert, in die Heimatstadt seiner zweiten Frau mit ihrem Sohn.Kussi war ein Geniesser, der sein Leben in vollen Zügen lebte, gerne beim Schwimmen, an einem Fest oder bei einem feinen Essen.

Wir sind betroffen und traurig, dass Kussi den Rhein, die Berge, die Palmen, das Meer und die Musik, seine Familie und alle anderen Menschen, die ihn liebten und mochten, nicht mehr geniessen kann.

Wir verlieren mit Kussi nicht nur einen talentierten Musiker, sondern einen treuen Freund, einen warmherzigen Menschen und echten Fasnächtler. Sein Platz in unserer Reihe bleibt leer, doch sein Klang lebt in unseren Erinnerungen weiter.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben. Möge er in Frieden ruhen – und irgendwo da oben den Takt weitergeben.

MÖHLIN, IM OKTOBER 2025, DEINE FREUNDE