Nachruf auf Mario Strähl

Mario ist am 13. September 1938 im «soledurnischä» Matzendorf zur Welt gekommen und dort bei einem «Rucksäcklibuur» aufgewachsen. Sein Leben als Arbeiter war ausgesprochen vielgestaltig.

Nach einem Beginn als Putzmann und Hilfskoch in Belgien hat er seine Lehre als Maschinenschlosser bei der Von Roll AG absolviert. Nach einem Kurzaufenthalt bei der SIG in Neuhausen als Qualitätskontrolleur in der Sturmgewehrproduktion zog es ihn aufs Meer: Dort war er über zehn Jahre lang als Maschinist und leitender Ingenieur tätig. In dieser Zeit hat er das Studium als Schiffbetriebsingenieur abgeschlossen und zudem geheiratet. Der Ehe entsprangen zwei Kinder.

Nach der Rückkehr in die Schweiz hat er in verschiedenen Funktionen in der Chemie gearbeitet und wurde auch politisch aktiv, unter anderem als Vertreter für die SP im ersten Einwohnerrat von Birsfelden. 1980 ist er mit seiner Familie nach Möhlin gezogen. 1989 wurde für ihn ein Schicksalsjahr: So musste er zum einen den Tod seiner Ehefrau erleben, zum anderen durfte er sich über seine Wahl als Vertreter der SP in den Gemeinderat Möhlin freuen.

Mario Strähl hat sich ständig und mit viel Sachverstand und Herzblut engagiert. Nicht zuletzt die Jugend lag ihm sehr am Herzen. So hat er zuerst den Jugendtreff «Capello» und dann den Verein «Offene Jugendarbeit Möhlin» (heute JAM) als Gründungspräsident mit ins Leben gerufen. Zudem hat er die SP Möhlin als Präsident geführt. Weitere Engagements galten der Gründung eines Jugendrats, den Schulen und der Vermittlung von Arbeitslosen. Er hatte immer das Wohl seiner Mitmenschen im Blick – und zwar aller Mitmenschen. So war er ein sehr geschätzter und beliebter Gemeinderat (viele Jahre lang auch Vize-Ammann), auch bei Einwohnerinnen und Einwohnern, die nicht klassische SP-Wähler:innen sind. Auf ihn konnte man sich verlassen, aber Ignoranz und Ungerechtigkeit konnten ihn heftig in die Sätze bringen.

Wir sind Mario dankbar für die gemeinsame Zeit, die wertvollen Begegnungen und alles, was er für unser Dorf geleistet hat, und werden ihn in bester Erinnerung behalten. Seiner langjährigen Lebensgefährtin und seiner Familie sprechen wir unser herzliches Beileid und tiefes Mitgefühl aus.

IN STILLEM GEDENKEN, SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI MÖHLIN