Nachhaltigkeit in der Offenen Jugendarbeit Möhlin

Graffiti-Aktion in Möhlin: Unter Anleitung eines Profis durften Jugendliche einen Entsorgungscontainer planen und gestalten. Am Tag der offenen Tür der Offenen Jugendarbeit Möhlin (Jam!) begann das mittlerweile fertige Projekt und der Container ist auf den Strassen unterwegs. Der Auftrag war, ein Graffiti zur Thematik «Nachhaltigkeit» auf den Container zu sprayen. Mit den Inputs von Natur, Recycling und Jugendarbeit gelang das Umgesetzte den Sprayern perfekt.

Nachhaltigkeit ist auch in der Jugendarbeit ein stetes Thema. Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit bedeutet, langfristige und positive Veränderungen für junge Menschen zu schaffen, die auch in Zukunft Bestand haben. Das u mfasst beispielsweise die Förderung von sozialen Kompetenzen und Verantwortungsgefühl. Ziel ist es, junge Menschen zu befähigen, aktiv an ihrer Gemeinschaft teilzunehmen, nachhaltige Werte zu entwickeln und diese in ihrem Alltag umzusetzen. «Durch kontinuierliche Projekte, Bildung und Partizipation wird sichergestellt, dass die Offene Jugendarbeit nicht nur kurzfristige Erfolge erzielt, sondern langfristig positive Wirkungen entfaltet», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)