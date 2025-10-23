Nachhaltig frischer Wind für die Garderobe

3. Frauenkleider-Tauschparty Möhlin

Draussen strahlender Sonnenschein, drinnen strahlende Gesichter – dieses Fazit lässt sich zur Frauenkleider-Tauschparty ziehen, bereits zum dritten Mal in Möhlin stattfand.

Neu war die vergrösserte Trägerschaft: Neben dem Familienzentrum (FAZ) und dem Gemeinnützigen Frauenverein Möhlin (GFVM) war dieses Jahr auch die Gemeindebibliothek an der Organisation beteiligt und übernahm gleich die Rolle der Gastgeberin. In ihren Räumlichkeiten konnten die Partyteilnehmerinnen in gemütlicher Atmosphäre Kleider anprobieren, sich gegenseitig beraten, ungezwungen plaudern und mit einem Glas Prosecco oder Orangensaft auf die eine oder andere Trouvaille anstossen. Dieses Jahr erschienen die Teilnehmerinnen noch zahlreicher als in den vergangenen beiden Jahren und sie waren ebenso bunt gemischt und vielfältig wie die getauschten Kleidungsstücke, Accessoires und Schuhe. Frauen jeglichen Alters, von der Teenagerin bis zur Rentnerin, kamen auf ihre Kosten. Passionierte Schnäppchenjägerinnen ebenso wie Frauen auf der Suche nach dem einen besonderen Stück zur Vervollständigung eines Outfits. Der Anlass war eine gute Gelegenheit, auf nachhaltige Weise frischen Wind in die eigene Garderobe zu bringen, und wer sieht, welche Freude ein schon länger nicht mehr getragenes eigenes Kleidungsstück einer anderen Frau macht, lässt das gute Teil noch so gerne weiterziehen. Was um 17 Uhr keine neue Besitzerin gefunden hatte, übernahm der GFVM für seine Brockenstube oder das Rote Kreuz. Damit erhalten auch diese Kleider, Accessoires und Schuhe ein zweites Leben. Die Verwendung des Reinerlöses der Frauenkleider-Tauschparty hat bereits Tradition; er wird zur Unterstützung armutsbetroffener Frauen in Möhlin eingesetzt.

Die Organisatorinnen blicken äusserst zufrieden auf die 2025er-Ausgabe der Frauenkleider-Tauschparty zurück und freuen sich über die vielen positiven Rückmeldungen und die strahlenden Gesichter der Teilnehmerinnen. (mgt)