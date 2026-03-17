Nachbarschaftshilfe wird eindrücklich gelebt

Die 14. Mitgliederversammlung des Vereins «KaiseraugstPlus, Die Nachbarschaftshilfe» fand kürzlich im Violahof-Saal statt. Präsidentin Cordula Vogler durfte 58 Mitglieder begrüssen. Die statutarischen Geschäfte wurden zügig behandelt und von der Versammlung einstimmig genehmigt. Im Jahresbericht des Präsidiums wurde auf die verschiedenen Gemeinschaftsanlässe sowie auf das vielfältige Angebot des Vereins zurückgeblickt. Die Vermittlungsstelle – das Herzstück des Vereins – konnte erneut auf ein arbeitsreiches Jahr zurückschauen. Marina Herzog präsentierte die Zahlen in origineller Form und fasste die Aktivitäten in einen Vers zusammen: «Ufträg hämmer gha 408 im letschte Johr, das sind fascht hundert meh als s Johr drvor! 483 Schtund händ eusi Hälfer inveschtiert, drzue no 100 Schtund Vermittlig, es lauft wie gschmiert! En Umsatz hämmer gmacht vo über 7800 Franke. Über 2600 km gfahre, allwäg nit ohne z tanke! EaR das kenne Dir, das ischs mobile Ässe, 2803 mol brocht, ohni eis z vergässe! Au do sind fascht 2700km gfahre worde. Das isch e Schtrecki wie vo do in hohe Norde! Über 11T Umsatz gmacht händ eusi MenüfahrerInne. Ich dänk do liggt e grosse Applaus jetz dinne! Zum Schluss gilt euse Dank all dene gute Seele. Wo mr eifach nach Bedarf tel. a cha wähle!» Kassiererin Marianne Vogler wurde für die tadellos geführte Kassen- und Buchführung verdankt. Die Revisoren bestätigten die korrekte Rechnungsführung, worauf die Versammlung einstimmig Decharge erteilte. Als Zeichen der Wertschätzung erhielten die aktiven Helferinnen und Helfer ein Glas einheimischen Honig überreicht. Nach 35 Minuten schloss die Präsidentin die Versammlung und lud die Anwesenden zum anschliessenden Apéro ein. (mgt)