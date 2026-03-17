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Nachbarschaftshilfe wird eindrücklich gelebt

  17.03.2026 Kaiseraugst

Die 14. Mitgliederversammlung des Vereins «KaiseraugstPlus, Die Nachbarschaftshilfe» fand kürzlich im Violahof-Saal statt. Präsidentin Cordula Vogler durfte 58 Mitglieder begrüssen. Die statutarischen Geschäfte wurden zügig behandelt und von der Versammlung ...

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