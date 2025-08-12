Nachbarschafts-Zmorge auf dem Kapuzinerberg

Am Sonntag, 17. August, findet auf dem Kapuzinerberg in Rheinfelden wieder das beliebte Kapuzinerberg-Zmorge statt. Die Nachbarschaft trifft sich alle paar Jahre zu diesem gemütlichen Frühstück – eine Tradition, die Begegnung und Austausch fördert. Ab 9 Uhr steht die ...

Am Sonntag, 17. August, findet auf dem Kapuzinerberg in Rheinfelden wieder das beliebte Kapuzinerberg-Zmorge statt. Die Nachbarschaft trifft sich alle paar Jahre zu diesem gemütlichen Frühstück – eine Tradition, die Begegnung und Austausch fördert. Ab 9 Uhr steht die Infrastruktur am Alleeweg (ab Höhe Fahrverbot) bereit. Bänke, Tische, eine Feuerpfanne sowie kühle Getränke werden vom Organisationskomitee bereitgestellt. Das Frühstück selbst bringt jede und jeder individuell mit. Dazustossen ist jederzeit möglich, und wer Lust hat, kann den Morgen bis etwa 15 Uhr mit Nachbarinnen und Nachbarn verbringen. Der Anlass findet nur bei trockenem Wetter statt. (mgt)