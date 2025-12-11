Immobilien
Nach Selbstunfall in Bach gelandet

  11.12.2025 Fricktal
Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt. Foto: zVg
Unfall in Hornussen

Ein 79-jähriger Automobilist verlor am Montagmorgen in Hornussen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam in einem Bach zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Die Feuerwehr stand im Einsatz.

Der Selbstunfall ereignete sich am ...

