Am vergangenen Wochenende – mitten in den Frühlingsferien – standen nochmals alle fünf E-Juniorenteams sowie zwei D-Juniorenteams von Unihockey Fricktal im Einsatz. Der Verein darf auf eine spannende Saison, in welcher 20 Teams aller Altersstufen im Einsatz standen, ...