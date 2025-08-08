Nach der EM ist vor der EM

Die Frauen-Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz war ein voller Erfolg. Die Frauenfussball-Abteilung des FC Rheinfelden 1909 ist eine der grössten in der ganzen Schweiz. «Wir wollen den Flow nicht verlieren und wollen möglichst viele Mädchen dafür begeistern, ...

Die Frauen-Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz war ein voller Erfolg. Die Frauenfussball-Abteilung des FC Rheinfelden 1909 ist eine der grössten in der ganzen Schweiz. «Wir wollen den Flow nicht verlieren und wollen möglichst viele Mädchen dafür begeistern, Fussball zu spielen. Vielleicht ist ja eine zukünftige Nationalspielerin dabei?! Aktuell suchen wir vor allem nach jungen neuen Talenten mit Jahrgang 2008 bis 2020», hält der FC Rheinfelden fest. «Wir bieten am Donnerstag, den 14. August, und am Dienstag, den 19. August, jeweils um 18 Uhr, Schnuppertrainings an. Wenn Ihr Lust habt, dabei zu sein, dann meldet Euch unter folgender E-Mail-Adresse adimatteo@bluewin.ch mit Vornamen und Nachnamen sowie Geburtsdatum an.» (mgt)