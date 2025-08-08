Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Nach der EM ist vor der EM

  08.08.2025 Rheinfelden

Die Frauen-Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz war ein voller Erfolg. Die Frauenfussball-Abteilung des FC Rheinfelden 1909 ist eine der grössten in der ganzen Schweiz. «Wir wollen den Flow nicht verlieren und wollen möglichst viele Mädchen dafür begeistern, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote