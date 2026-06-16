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Nach 68 Jahren

  16.06.2026 Stein
Freut sich auf die Zukunft: Die Werkmusik Fricktal. Foto: zVg
Freut sich auf die Zukunft: Die Werkmusik Fricktal. Foto: zVg

Werkmusik schlägt mit neuem Namen ein neues Kapitel auf

Was 1958 als «Harmoniemusik Ciba-Geigy Werk Stein» begann, schlägt heute ein neues Blatt auf: Die Werkmusik Fricktal (ehemals Werkmusik Novartis Stein) präsentierte sich beim diesjährigen Dienstagsanlass ...

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