Nach 68 Jahren

Was 1958 als «Harmoniemusik Ciba-Geigy Werk Stein» begann, schlägt heute ein neues Blatt auf: Die Werkmusik Fricktal (ehemals Werkmusik Novartis Stein) präsentierte sich beim diesjährigen Dienstagsanlass ...

Werkmusik schlägt mit neuem Namen ein neues Kapitel auf

Was 1958 als «Harmoniemusik Ciba-Geigy Werk Stein» begann, schlägt heute ein neues Blatt auf: Die Werkmusik Fricktal (ehemals Werkmusik Novartis Stein) präsentierte sich beim diesjährigen Dienstagsanlass der MBF Stein erstmals in neuem Outfit und mit neuem Logo der Öffentlichkeit.

Mit der Übergabe des Life-Science-Park Rheintal in Stein von Novartis an den neuen Infrastrukturbetreiber Getec war eine Neuausrichtung nötig. Doch das Orchester liess sich davon nicht beirren – im Gegenteil. Der neue Name «Werkmusik Fricktal» trägt dem längst gelebten Zusammenwachsen Rechnung. Seit Jahren musizieren Mitarbeitende aus den Werken Stein, Münchwilen, Kaisten und Wehr (D) Seite an Seite – aktive Kolleginnen und Kollegen ebenso wie Pensionierte, alle vereint durch ihre Leidenschaft für die Musik. Das Ergebnis: Ein Orchester von 20 bis 25 Musikantinnen und Musikanten, das heute als einzige verbliebene Werkmusik der ehemaligen Ciba-Geigy – mit Standorten in Basel, Schweizerhalle und dem Fricktal – eine lebendige Tradition weiterführt.

Mehr als Musik

Die Werkmusik Fricktal versteht sich als Botschafterin der Pharmaund Chemieregion Fricktal. Ob bei Firmenanlässen, in Sozialeinrichtungen oder an Promenadenkonzerten – das Ensemble sorgt für Kultur, Begegnung und ein gutes Miteinander. Für viele Mitglieder ist das gemeinsame Musizieren weit mehr als ein Hobby: Es ist ein sinnvoller Ausgleich zum Berufsalltag und eine Möglichkeit, über Werksgrenzen hinweg echte Verbindungen zu schaffen. Unter der bewährten Leitung von Markus Tannenholz spielt das Orchester ein breites Repertoire aus Unterhaltungs- und Weihnachtsmusik – zugänglich, lebendig und für jeden Anlass passend.

Offen für Neues

Die Werkmusik Fricktal blickt zuversichtlich in die Zukunft. Wer weiss: Vielleicht stossen später einmal Musikantinnen und Musikanten weiterer Chemie- und Pharmabetriebe im Fricktal und Sisslerfeld dazu – der Name ist Programm, die Türen stehen offen. (mgt)