«Nach 60 Jahren ist es wieder Zeit für einen Wandel»

Die Kulturkommission Möhlin feiert – zwei Mitglieder im Interview

Die Kulturkommission Möhlin – 4313 Kultur – feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Im Interview sprechen die beiden Mitglieder Dominik Pfoster (Präsident) und Iva Fromm (Projektleiterin und Social-Media-Verantwortliche) über Kultur im Wandel der Zeit, die geplante Neuausrichtung und ihr Jubiläumsprogramm.

Lilia Staiger

Vor 60 Jahren wurde die Kulturkommission Möhlin gegründet – wisst ihr in etwa, wie ihre Funktion damals aussah?

Dominik Pfoster: Der Fokus der Kulturkommission lag bereits damals auf der Ausrichtung von Kulturanlässen in Möhlin, so viel kann ich sagen. Damals gab es weniger Anlässe, jedoch fanden diese in einem grossen Rahmen statt. Das ganze Dorf besuchte die Anlässe, und es wurde das ganze Jahr über auf sie hingearbeitet. Damals war die Kulturkommission stark lokal orientiert. In den letzten Jahren hat die Kulturkommission hingegen viele landesweit und teilweise sogar international bekannte Künstler nach Möhlin geholt.

Wisst ihr ungefähr, welche Kulturanlässe damals in Möhlin bzw. im Fricktal gefragt waren? Dominik Pfoster: Es gab damals den Frühlingsball in Möhlin: Er wurde durch die Kulturkommission ausgerichtet. Das war ein Event, das wirklich einzigartig war in der Umgebung. Man besuchte dafür extra Tanzkurse, damit wenigstens jeder zweite Schritt stimmte (lacht). Irgendwann bedingten eventuell personelle Wechsel in der Kulturkommission oder ein Nachfragewechsel, dass der Frühlingsball nicht mehr organisiert wurde. Es gab ausserdem noch die ganz besonderen Veranstaltungen «Asphalt» und «Meli, mini Heimat».

Wie hat sich das Verständnis von Kultur eurer Ansicht nach in den letzten Jahrzehnten geändert?

Iva Fromm: Ich erinnere mich etwa gern an meine Schulzeit in Tsche-Theateraufführungen besucht, und ich fand es schön, dass wir die Kultur in dieser Form schon früh erleben konnten. Heute gibt es viele andere kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche, vieles hat sich auch in die digitale Welt verschoben.

Dominik Pfoster: Das Verständnis von Kultur hat sich quasi von Tradition zu Experiment gewandelt. Lange Zeit galt das Traditionelle als Kultur, dazu gehörten verstärkt Trachtenvereine und traditionelle Musik. Heute ist Kultur vielschichtiger und inklusiver. Für die Jugendlichen stehen vielleicht Rap und Tanz, die in der Peer Group gelebt werden, mehr im Vordergrund als klassisches Theater. In unserem Leitbild – erst 2025 überarbeitet – haben wir das Ver-

Iva, seit wann bist du Mitglied der Kulturkommission Möhlin, und wie sieht deine Rolle in der Kommission aus?

Iva Fromm: Ich bin seit März 2024 Mitglied der Kulturkommission. Wie alle Mitglieder bin ich Projektleiterin und ausserdem für den Social-Media-Bereich zuständig. Ich übernahm die Facebook-Seite und er stellte unser Instagram-Profil. Zudem veröffentliche ich unsere Veranstaltungsinformationen auf diversen regionalen Plattformen wie aargautourismus.ch. Mir macht es Freude, Teil der Kulturkommission zu sein, und ich besuche auch gerne externe Veranstaltungen, um neue Inspirationen zu gewinnen und auch eventuell neues Publikum anzuspre-

Dominik, wie lange bist du bereits Mitglied, und welche Bereiche verantwortest du als Präsident?

Dominik Pfoster: 2019 bin ich Mitglied der Kulturkommission geworden; mein grosses Projekt war 2019 der Relaunch der Website 4313kultur.ch. Mit der damaligen Präsidentin, Maria-Pia Scholl, erarbeitete ich bereits einige Ideen für die Weiterentwicklung der Kulturkommission, und im Sommer 2024 übernahm ich das Präsidialamt. Was ich an der Tätigkeit besonders schätze, ist der Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern; die Künstler auf die Bühne zu holen und nach dem Auftritt mit ihnen zu plaudern, und nicht zuletzt, meinem tollen Team eine Richtung zu geben und die Organisation nach innen zu übernehmen sowie den Wandel von 4313 Kultur weiter in Angriff zu nehmen.

Für wen macht die Kulturkommission Kultur?

Dominik Pfoster: Die Kulturkommission gehört zur Gemeinde Möhlin, und unsere Aufgabe ist es, für alle Bürgerinnen und Bürger Möhlins Kultur anzubieten. Wir möchten unser Zielpublikum erweitern; das ist nicht nur der Gemeinde wichtig, sondern auch unser Anliegen, von einem manchmal als eher geschlossen wahrgenommenen Kreis an sogenannt Hochkulturinteressierten neu auch ein breites Publikum zu erreichen. Hierfür haben wir bereits mit unserer Umfrage am Kinderund Jugendfest 2024 in Möhlin vorgearbeitet.

Was ist in eurem oder allgemein im Freiwilligenamt heute eine Herausforderung?

Iva Fromm: Es ist heute eher schwierig, neue Freiwillige zu finden. Häufig sind es zum Teil langjährige Mitglieder, die sehr aktiv sind, aber dann auch früher oder später zurücktreten. Allgemein fehlt eventuell das Interesse. Es liegt daher an uns, die Tätigkeit anderen näherzubringen und Interesse zu wecken.

Dominik Pfoster: Andere Vereine beobachten es auch: Die Selbstverständlichkeit für ein Freiwilligenamt, wie sie vor 40, 50 Jahren vorherrschte, ist deutlich zurückgegangen; das belegen auch Studien. Daher ist es auch für uns schwierig, neue Mitglieder zu finden. Wir sind aber gerade dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir das Mitwirken bei der Kommission attraktiv und gleichzeitig machbar gestalten können.

Was erwartet Kulturinteressierte bei eurem Jubiläumsprogramm in diesem Jahr? Dominik Pfoster: Vor allem in unserem Jubiläumsjahr 2026 werden wir aus unserem regulären Veranstaltungsort, dem SteinliChäller, heraus ins gesamte Dorf Möhlin gehen. Wir haben diverse Kooperationen ins Leben gerufen, darunter mit der Musikschule Möhlin sowie mit der Armee. Wir haben eine neue Bandbreite umgesetzt und wollen auch weiterhin sehr flexibel bleiben.

Iva Fromm: Es wird unter anderem ein Krimidinner in Möhlin geben, das Ende April stattfindet, ausserdem eine Art Foodtruck-Festival zum Motto «Genuss-Kultur» in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein Möhlin. Im Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach wird ein Konzert des «Trios Tanzboden mit Girls» stattfinden. Im Sommer haben wir zudem ein Open-Air-Kino gemeinsam mit der Bibliothek Möhlin geplant.

Was ist euer persönlicher Wunsch für die weitere Entwicklung der Kulturkommission Möhlin sowie der Kultur in eurem Dorf?

Iva Fromm: Ich fände es toll, wenn wir Kooperationen mit anderen Vereinen und Organisationen fortführen sowie weiterhin Künstler engagieren, die in Mundart vortragen. Zudem fände ich es schön, wenn wir auch weiterhin etwas für Kinder und Jugendliche anbieten, beispielsweise eingebettet ins Kinder- und Jugendfest, wie wir es für dieses Jahr auch wieder geplant haben.

Dominik Pfoster: Mein Wunsch ist, dass Kultur vielfältig und vielschichtig bleibt. Sie soll allen Beteiligten Freude bereiten, sei es schöne Musik oder ein cooler Gag eines Comedians. Bei uns tut sich sehr viel im Bereich Kultur, und ich freue mich, Teil dieser Veränderung zu sein.

Weitere Informationen zur Kulturkommission Möhlin und zum Jubiläumsprogramm (demnächst online): 4313kultur.ch; Kontakt: Dominik. Pfoster@4313kultur.ch; Facebook und Instagram: 4313Kultur