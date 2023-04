Mutmassliche Diebe angehalten

Kurz vor 1 Uhr, am Mittwoch, 19. April, meldeten Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit die Anhaltung eines verdächtigen Mannes in einem Einfamilienhausquartier in Schwaderloch. Ein weiterer Mann konnte einige Zeit später im Raum Leibstadt angehalten werden.

Wie sich im Zuge der Fahndung herausstellte, wurden in der Umgebung mehrere Fahrzeuge durchsucht und diverses Deliktsgut entwendet. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei den beiden Männern um die möglichen Täter handelt. Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 30-jährigen Marokkaner und einen 19-jährigen Algerier. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen und nahm die beiden vorläufig fest. (mgt)