Hallo zusammen, ich möchte auf diesem Wege gerne über das Gute in uns allen reden. Egal, woher wir kommen oder wie wir aussehen – wir sind alle Menschen und das verbindet uns. Die Welt ist manchmal nicht einfach. Es gibt viele Probleme ...

MEIN NEUJAHRSWUNSCH

Hallo zusammen, ich möchte auf diesem Wege gerne über das Gute in uns allen reden. Egal, woher wir kommen oder wie wir aussehen – wir sind alle Menschen und das verbindet uns. Die Welt ist manchmal nicht einfach. Es gibt viele Probleme und es sieht so aus, als gäbe es immer mehr Konflikte. Aber das muss nicht so bleiben. Jeder von uns hat die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen – durch Freundlichkeit, Respekt und Mitgefühl. Wenn wir einander zuhören und uns gegenseitig helfen, können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich glaube an das Gute in jedem Menschen. Auch wenn es manchmal schwer fällt, daran zu glauben, dürfen wir nicht aufgeben. Das Gute ist immer da – in unseren Taten, in unseren Worten, in den kleinen Dingen, die wir tun, um anderen zu helfen. Jeder von uns kann ein Vorbild sein. Besonders für die jüngeren Generationen, die nach uns kommen.

Wenn wir 2026 in die Zukunft blicken, können wir einander zeigen, wie man zusammenhält, wie man freundlich ist und wie man Konflikte friedlich löst. Junge Menschen schauen zu uns auf und wir können ihnen durch unser Verhalten zeigen, was es heisst, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen und Mut zu haben. Wenn wir ihnen ein gutes Beispiel geben, wird das einen grossen Unterschied machen. Wir sind nicht allein auf diesem Weg. Jeder von uns kann in seinem Umfeld ein Licht entzünden, das anderen zeigt, dass es möglich ist, gemeinsam eine bessere Zukunft zu bauen. Der Weg wird nicht immer einfach sein, aber wenn wir zusammenhalten und an das Gute im Anderen glauben, dann können wir alles erreichen.

Lasst uns also im Jahr 2026 mutig und hoffnungsvoll sein. Lasst uns ein Beispiel geben, an dem sich junge Menschen orientieren können. Wenn wir in Liebe, mit Mut und Hoffnung vorangehen, wird die Welt ein besserer Ort für uns alle. Ich wünsche euch und euren Liebsten nur das Beste. Bleibt gesund, munter und glücklich.

HERZLICHST PETER GEISELHART,

JUGENDARBEITER BEIM SCHJKK IN RHEINFELDEN